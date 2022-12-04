تراجع المعروض يزيد مخاوف ارتفاع أسعار القهوة عالميا

تسببت مخاوف تراجع المعروض العالمي في انتعاش أسعار القهوة نسبيا خلال الأيام الماضية، وسجلت عقود «أرابيكا» الآجلة في بورصة «إنتركونتينتتال» نحو 1.6 دولار للرطل (450 جراما تقريبا)، مستوى أعلى قليلاً من أدنى مستوى في 16 شهرًا عند 1.5 دولار الذي شهدته الأسواق في 18 نوفمبر.

وشهدت الأيام الماضية تدهورا في آفاق الإمدادات، إذ خفض مزارعو ومصدرو البن البرازيليون التوقعات بشأن محصول العام المقبل، في أكبر منتج في العالم، بعد التطور السلبي في الغالب بعد عملية الإزهار في العديد من المناطق التي يتولون زراعتها.

في الوقت نفسه، خفضت دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإنتاج القهوة في البرازيل لموسم 2022/23 بنسبة 2.6% إلى 62.6 مليون كيس من التقدير السابق البالغ 64.3 مليون كيس.

وجرى أيضًا خفض توقعات إنتاج القهوة في كولومبيا لموسم 2022/23 بنسبة 3.1٪ إلى 12.6 مليون كيس من التقدير السابق البالغ 13 مليون كيس.

أسعار أقل من مستوى فبراير

ومع ذلك، لا تزال أسعار القهوة أقل بكثير من أعلى مستوى لها في 11 عامًا الذي كان 2.6 دولار أمريكي في أوائل فبراير الماضي، وسط نظرة عالمية ضعيفة وتدفق كبير من قهوة أرابيكا إلى المستودعات.

وأظهرت أحدث البيانات أن مخزون القهوة بلغ 530105 كيسًا في 23 نوفمبر، أعلى بكثير من أدنى مستوى في 23 عامًا عند 382695 كيسًا.

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» تداول القهوة عند 15.5 دولار للرطل بنهاية هذا الربع، والتداول عند 1.41 في غضون 12 شهرًا.

وتعتبر قهوة «أرابيكا» هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وتمثل نحو 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل، التي تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم.

بينما تمثل كولومبيا المنتج الأكبر لقهوة «روبوستا» ويستحوذ هذا النوع على النسبة المتبقية البالغة 25%، كما تمثل فيتنام نحو 15% من الإمداد العالمي، ومن بعدها إندونيسيا.