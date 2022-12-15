القهوة عند أدنى سعر عالميا في 16 شهرا وسط توقعات بمزيد من التراجع

جرى تداول عقود قهوة أرابيكا الآجلة على ICE بحوالي 1.6 دولار للرطل «450 جرام»، قريباً من أدنى مستوى في 16 شهرًا عند 1.5 دولار، تحت ضغط ضعف حقيقي وسط الإمدادات العالمية الوفيرة.

مخزونات كبيرة

أظهرت أحدث البيانات أن مخزونات قهوة أرابيكا انتعشت بشكل حاد إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر عند 609267 كيسًا من أدنى مستوى لها في 23 عامًا عند 382695 كيسًا.

تركيز أكبر على البرازيل

ويركز التجار على سوق البرازيل – الأكبر عالمياً في الإنتاج – للعام المقبل، وخفض مزارعو ومصدرو البن البرازيليون مؤخرًا التوقعات بشأن محصول العام المقبل في أكبر منتج في العالم بعد التطور السلبي بعد الإزهار في العديد من المناطق التي يزرع بها المحصول، في وقت خفضت وزارة الزراعة الأمريكية، توقعاتها لإنتاج البن في البرازيل خلال العام التسويقي 2022/23 بنسبة 2.6% إلى 62.6 مليون كيس من التقدير السابق البالغ 64.3 مليون كيس.

الرطل سيتراجع لـ1.3 دولار

تاريخياً، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار أمريكي للرطل في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 1.53 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 1.39 دولار للرطل في غضون 12 شهرًا.

تعتبر قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال، وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي وتزرع في الغالب في البرازيل (40% من إجمالي المعروض في العالم) وكولومبيا، بينما تمثل حبوب قهوة روبستا النسبة المتبقية البالغة 25% ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام (15% من الإمداد العالمي) وإندونيسيا، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.