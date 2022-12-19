«تريدينج إيكونوميكس»: توقعات بتراجع أسعار القهوة مع نهاية ديسمبر الجاري

توقعت منصة «تريدينج إيكونوميكس» تراجع أسعار القهوة بنهاية الربع الأخير من عام 2022، بدعم من توقعات توافر الإنتاج العالمي، رغم مخاوف البعض من ضيق الإمدادات، متوقعة أنَّ يتمّ تداول القهوة عند 159 سنتًا للرطل (450 جرامًا)، وأن يتمّ التداول عند 145 سنتًا في غضون 12 شهرًا.

وفرة الإمدادات العالمية

وأضافت المنصة المختصة بمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، أنَّه تمّ تداول عقود قهوة أرابيكا الآجلة بـ1.6 دولار للرطل، وهو مستوى ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في 16 شهرًا عند 1.5 دولار الذي لامسه في 18 نوفمبر، مع وفرة الإمدادات العالمية الوفيرة.

وأظهرت أحدث البيانات أن مخزونات قهوة أرابيكا انتعشت بشكل حاد إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر عند 609 آلاف و267 كيسًا من أدنى مستوى لها في 23 عامًا، عند 382 ألفًا و695 كيسًا تمّ نشرها في 3 نوفمبر.

في غضون ذلك، قال التجار إنَّ السوق ظل يركز على توقعات محصول العام المقبل في البرازيل، مع ظهور بعض المخاوف بشأن توقعات الإنتاج.

خفَّض مزارعو ومصدرو البن البرازيليون مؤخرًا التوقعات بشأن محصول العام المقبل في أكبر منتج في العالم بعد التطور السلبي، في الغالب، بعد مرحلة نضج الثمار في العديد من المناطق التي يشرفون عليها.

في نفس الوقت، خفَّضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإنتاج البن في البرازيل في موسم 2022-2023 بنسبة 2.6% إلى 62.6 مليون كيس من التقدير السابق البالغ 64.3 مليون كيس.

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339 سنتًا في أبريل من عام 1977.