الجريدة الرسمية تنشر قرار «الجنايات» بإدراج معتز مطر وسامي كمال الدين على قوائم الإرهابيين
كتب:
هاني حسن
02:20 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
معتز مطر
نشرت الوقائع المصرية القرار رقم 1 لسنة 2022، حكم محكمة الجنايات «الدائرة الأولى جنايات»، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، بإدراج معتز مطر وسامي كمال الدين وآخرين، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
كما قررت المحكمة في طلب الإدراج رقم 24 لسنة 2022، إدراج إرهابيين في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
ونشرت الوقائع المصرية القرار اليوم، وجاء نصه كالتالي: