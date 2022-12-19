الجريدة الرسمية تنشر قرار «الجنايات» بإدراج معتز مطر وسامي كمال الدين على قوائم الإرهابيين

نشرت الوقائع المصرية القرار رقم 1 لسنة 2022، حكم محكمة الجنايات «الدائرة الأولى جنايات»، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، بإدراج معتز مطر وسامي كمال الدين وآخرين، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

كما قررت المحكمة في طلب الإدراج رقم 24 لسنة 2022، إدراج إرهابيين في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

ونشرت الوقائع المصرية القرار اليوم، وجاء نصه كالتالي: