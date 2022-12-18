«الجنايات» تستكمل جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء اليوم

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء بسبب خلافات مالية بينهما، إذ أجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 18 ديسمبر للمرافعة.

تطاول بالأيدي

وكشفت أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم بـ قتل زوجته المجني عليها بسبب مشادة كلامية تطورت بينهما إلى تطاول بالأيدي، اعتدى المتهم على إثرها على المجني عليها بالضرب، مسددًا لها عدد من الطعنات النافذة بمناطق متفرقة من جسدها والتي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد وصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات في أماكن متفرقة من أنحاء جسدها «الرقبة والصدر والبطن»، ما أودى بحياتها أثناء محاولة إسعافها.

التحريات الأولية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبينت التحريات الأولية أنّ مُرتكب الجريمة زوجها، والسبب وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي بسبب الخلافات المالية، وتم القبض على المتهم واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، ونسبت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتم إحالته إلى محكمة جنايات شمال القاهرة.