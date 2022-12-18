الجنايات تستكمل محاكمة 73 متهما في قضية «خلية التجمع»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عدد 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجمع»، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

تأجيل لضم الأحراز

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 18 ديسمبر، لضم الأحراز.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، وجهت لهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وذلك في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1.

تمويل الجماعات الإرهابية

وأضافت أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، قيام المتهمين بتمويل جماعة إرهابية بعد الانضمام لها مع علمهم باستخدام تلك الأموال في ارتكاب جرائم وأعمال إرهابية، فضلًا عن قيامهم بإلقاء الرعب في نفوس المواطنين.