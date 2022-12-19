المنوفية تستلم دفعة جديدة من «صكوك اللحوم» لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، وصول دفعة جديدة من مشروع «لحوم صكوك الإطعام»، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن مشروع الإطعام الذي تنفذه وزارة الأوقاف علي مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

محافظ المنوفية يتفقد سيارة توزيع صكوك اللحوم

تفقد محافظ المنوفية، سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة، التى تحتوى على (4) أطنا لحوم، كدفعة ثالثة على التوالي في شهر ديسمبر الجارى، مشيرا إلى هذا المشروع يعد من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي، ويساهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولي بالرعاية، مثمنا الدور الرائد لوزارة الأوقاف في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين، واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية الشاملة المتنوعة لتلك الفئات بجميع المحافظات، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

التنسيق بين الأوقاف والتضامن لتوزيع الصكوك

أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن خطة توزيع اللحوم تتم بالتنسيق الكامل مع التضامن الاجتماعى، من خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية، وفقا لكشوف الاستحقاق المعدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لتحسين جودة حياتهم المعيشية، تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعى.