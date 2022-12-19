أخبار الإيبارشيات اليوم.. لقاءات مع الشباب وحفلات لطلاب أقباط المهجر

كشف المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أهم أخبار إيبارشيات الكنيسة المصرية، اليوم الاثنين، والتي تضمنت لقاءات مع الشباب في مطرانية بالصعيد، وصلاة قداس الأحد الأول من شهر كيهك، وحفل لطلاب مدرسة قبطية في استراليا

«أرسل كلمته فشفاهم» لقاء المركز القبطي مع شباب أبو قرقاص

نظّم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبو قرقاص، الفترة الماضية، عدة لقاءات للشباب وشابات الإيبارشية من سن 18 إلى 35 عاما، بعد تقسيم الإيبارشية إلى 11 قطاع، تحت عنوان «أرسل كلمته فشفاهم».

وأقيمت اللقاءات التي حملت عنوان «أرسل كلمته فشفاهم» في 11 كنيسة من كنائس الإيبارشية، وشارك فيها ما يقرب من ألفي شاب وشابة من مختلف كنائس الإيبارشية.

تضمنت اللقاءات موضوعات منها أنماط الشخصية، والشفاء النفسي، ورسالة عبرانيين، كما نظمت خدمة الشباب، لقاءات لأبناء الإيبارشية الجامعيين المغتربين بجامعات أسيوط وبني سويف.

الأنبا چوزيف يصلي القداس في چوهانسبرج

صلى الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا قداس الأحد الأول من شهر كيهك أمس في مقر مطرانية جنوب إفريقيا بالعاصمة چوهانسبرج، ومنح نيافته سر المعمودية لسبعة ممن يرغبون في الانضمام إلى الكنيسة.

شارك في صلوات المعمودية والقداس الراهب القمص تكلا آڤا ماركوس وكيل مطرانية جنوب إفريقيا والشمامسة وأبناء الكنيسة.

الأنبا دانيال يشهد حفل طلاب مدرسة سانت مارك

شهد الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني، باستراليا الحفل الذي نظمته مدرسة سانت مارك بسيدني التابعة للإيبارشية، لتكريم الطلاب من الصف السابع إلى الحادي عشر، في نهاية العام الدراسي 2022، وتم في ختام الحفل توزيع شهادات التقدير للطلبة والطالبات المتميزين.

ويبلغ عدد طلبة "سانت مارك" 780 طالب وطالبة، من بينهم غير مصريين يخدمهم 65 مدرس وإداري.

حضر الحفل القس چورچ نخيل المشرف الروحي على المدرسة، وبعض من الآباء كهنة الإيبارشية.