ارتفاع أسعار الطاقة يكلف أوروبا تريليون دولار مع استمرار الأزمة الأوكرانية

تشهد أوروبا حاليا أزمة طاقة تعتبر الأسوأ منذ عقود، حيث تسبب ارتفاع أسعار الطاقة القياسي، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، في تحميل الدول الأوروبية فاتورة تبلغ قيمتها تريليون دولار، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

أوروبا ستتمكن من تجاوز هذا الشتاء بأضرار أقل

ويبدو أن أوروبا ستتمكن من تجاوز هذا الشتاء بأضرار أقل، بسبب وجود مخزونات كبيرة من الغاز، ولكن بعد ذلك سيتعين على المنطقة إعادة ملء احتياطاتها من الغاز، في ظل الانخفاض الحاد في الإمدادات الروسية أو عدم وجودها، الذي يزيد من حدة المنافسة على ناقلات الوقود، ويزيد من حدة ارتفاع الأسعار.

ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرغ» الدولية، فإنه حتى مع استيراد الغاز الطبيعي المسال، فمن المتوقع أن تظل السوق ضيقة حتى عام 2026، كما أنه لن يكون هناك أي هدنة من ارتفاع الأسعار، إذ توافرت طاقة إنتاجية إضافية من دول مثل الولايات المتحدة وقطر.

أزمة الطاقة قد تستمر لسنوات في القارة الأوروبية

وفي حين قررت الحكومات دعم الشركات والمستهلكين للتعافي من ارتفاع الأسعار بمساعدات تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، فإن أزمة الطاقة قد تستمر لسنوات، كما يبدو أن الحكومات لن تستطيع مواصلة دعم ملايين الأسر والشركات مستقبلا، في ظل استمرار أزمة الطاقة، وذلك بسبب احتمالية ركود الاقتصادات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، فيما قال مارتن ديفينش، مدير في شركة الاستشارات «إس آر إم»، إن الحكومات ستواجه صعوبة في إدارة الأزمة خلال العام المقبل.

الحكومات الأوروبية تدعو مواطنيها لتقليل الاستهلاك

وفي هذا الصدد، دعت الحكومات الأوروبية الشركات والمستهلكين إلى تقليل الاستهلاك، وتمكن الاتحاد الأوروبي من تلبية احتياجات الغاز بمقدار 50 مليار متر مكعب هذا العام، ولكن لا تزال القارة تواجه فجوة محتملة تقدر ب 27 مليار متر مكعب في العام المقبل 2023، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وبالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة شبه القياسية، اتجهت أوروبا، خلال الصيف الماضي، إلى تخزين الغاز، وهو ما ساهم في تخفيف ضغط نقص الإمدادات في الوقت الحالي، ولكن كلما ازدادت برودة الطقس فإن منظومة الطاقة الأوروبية ستواجه اختبارا حقيقيا.