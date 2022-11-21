ممثل «جايكا»: نستهدف تطوير صناعة الهيدروجين واستدامة التنمية بمصر

قال «كاتون كين»، الممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي في مصر «جايكا»، إن الهيئة منظمة حكومية للمساعدات، معنية بالتعاون الفني والتمويل والاستثمار والتعاون الدولي، كما أنها نافذة لتقديم المساعدات الفنية والتقنية، موضحا أنه لدينا في جايكا هدفان، بينها تطوير صناعة الهيدروجين واستخدامه في التنمية المحلية وأثره في البنية التحتية، لافتة إلى أنها تتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ هذا الهدف.

التعاون الفني في العديد من المجالات

وأضاف الممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي في مصر «جايكا»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن «جايكا» تقدم المساعدات في مشروعات البنية التحتية وبخاصة الطاقة والكهرباء: «نقدم التعاون الفني، ونساعد وزارة الكهرباء ووزارة البترول في مجالي الطاقة والتنمية الصناعية».

محطة في ديروط لتوليد الطاقة الكهربائية

وأضاف الممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي في مصر «جايكا»: «في مجال التكيف، فإن مصرَ تقوم بالدور المنوط بها، حيث تبني محطة في ديروط لتوليد الطاقة الكهربائية، ونقدم مشروعا بقيمة 5 ملايين ين ياباني لمصر، ولدينا مجالات عديدة للتعاون مع مصر، بيها السياحة، ونمول مشروع المتحف المصري الكبير وهو أكبر متحف من نوعه في العالم، بالإضافة إلى وجود اتفاقية شراكة مع مصر في مجال التعليم دون السادسة عشرة من العمر، وذلك من خلال طرق التدريس اليابانية».