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نشأت الديهي: أوروبا تواجه أزمة الطاقة بإجراءات مضحكة

كتب:

شريف سليمان
12:03 ص | الأحد 18 ديسمبر 2022
الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أوروبا تواجه أزمة وقود طاحنة، ما أدى لاضطرار الكثير من الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات مضحكة، حيث طلبت بريطانيا من المستهلكين إيقاف الغلايات توفيرًا للغاز، ووضع البطاطين تحت الأبواب لسد الفتحات، توفيرًا لاستخدام الدفايات.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن أسعار الفحم وصلت لأرقام قياسية، ومن المتوقع أن يستخدم العالم 8.3 مليار طن فحم، رغم كل ما يُثار ويقال عن المناخ والبيئة، معقبًا: «العالم لا يعرف إغلاق المصانع، استمرار المصانع الفرصة الوحيدة لاستمرار الحياة».

ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تجعل من النظام الكلاسيكي فعلا ماضيا، فالأزمة الحالية جعلت العالم يبحث عن نظام جديد جارٍ تشكيله الآن، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيعيد الحيوية للدولة الوطنية، من خلال زيادة الاعتماد على النفس.

وأشار إلى أن الأمم العريقة المتجذرة تواجه الأزمات الاقتصادية بشكل اجتماعي واعٍ، فاختبار حضارة الشعوب يكون خلال الأزمات، وليس خلال فترات الرخاء، مشيرًا إلى أن حضارات الشعوب أمام اختبار صعب خلال الأزمات الطاحنة التي تضرب العالم. 

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