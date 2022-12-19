غرفة المنشآت الفندقية: ارتفاع نسب الإشغال خلال احتفالات الكريسماس

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه رغم الأزمات التي مر بها العالم خلال العام الجاري وأثرت بشكل كبير على حركة الأفراد في السفر والسياحة إلا أن معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال عام 2022 كانت مرضية للغاية، لافتا إلى أن أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام كان أعلى من الذين زاروها العام الماضي، إلا أنها لم تصل لمستوى الأعداد التي زارت مصر عام 2019 قبل جائحة كورونا.

تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف لـ «الوطن»، أن العام الحالي شهد ظروف غير طبيعية كان لها تأثير على تراجع معدلات السفر العالمي لعل أهمها ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي وحرمت مصر من تواجد سياح الدولتين بالمقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن روسا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للسياح لمصر.

المدن السياحية المصرية

وأشار إلى أن الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة والأقصر وأسوان كانت أكثر المدن المصرية استقبالا للسياح خلال عام 2022، لافتا إلى أن العام الجاري شهد تنوعا في الدول المصدرة للسياح، كما شهد أيضا تنوعا في أنماط الحركة السياحية الوافدة لمصر ما بين السياحة الثقافية والأثرية والسياحة الشاطئية والترفيهية، موضحا أن منتج السياحة الثقافية والأثرية الموجود بالأقصر وأسوان والقاهرة شهد توافد أعداد جيدة من السياح على زيارته منذ بداية العام وحتى الآن.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن نسب إشغال فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم منذ بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى الآن متوسطة، مشيرا إلى أن تلك النسب سترتفع خلال الكريسماس ورأس السنة، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان العائمة والثابتة ستكون مرتفعة خلال الكريسماس ورأس السنة وهو ذات الحال بالنسبة لفنادق القاهرة والجيزة.