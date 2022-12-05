غرفة المنشآت الفندقية: تطوير قصر المنتزه يرفع من القيمة السياحية للإسكندرية

قال إنطوان غزال، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة، إن تطوير قصر المنتزة وجعله مزارا مفتوحا للزوار سيرفع من القيمة السياحية لمدينة الإسكندرية، ويسهم في زيادة أعداد الزائرين سواء من المصريين والسياح العرب والأجانب، مشيرا إلى أن العديد من شركات السياحة ستضع قصر المنتزة بعد تطويره ضمن البرنامج السياحي الخاص بالإسكندرية، والذي يشمل أهم المناطق الأثرية والتاريخية لعروس البحر المتوسط.

الأنماط السياحية بالإسكندرية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تطوير قصر المنتزة وجعله مزارا مفتوحا يضيف بعدا جديدا للأنماط السياحية الموجودة بمحافظة الإسكندرية التي تضم آثارا من العصر الروماني واليوناني وأيضا من العصر الفرعوني والإسلامي، فضلا عن العصر الحديث.

وتابع: «هناك العديد من المعالم الأثرية بالإسكندرية، من أهمها قلعة قايتباى والمسرح الروماني ومنارة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية فضلا عن قصر المنتزة».

سياحة اليخوت

ومن جهته، قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن تطوير قصر المنتزة وجعله مزارا مفتوحا للزوار يرفع من القيمة السياحية لمدينة الإسكندرية، لافتا إلى أنه ووفقا لمخطط تطوير منطقة المنتزة يجرى إنشاء ميناء مخصص لليخوت بالمنطقة فضلا عن عدد من الفنادق الأخرى.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من إنشاء الميناء فإن الحركة السياحية الوافدة للمدينة من دول البحر المتوسط سترتفع بشكل كبير خاصة من كل من فرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان، وستتحول مصر إلى مركز لسياحة اليخوت بالشرق الأوسط.

وأضاف أن أعمال التطوير التي تمت بقصر المنتزة سترفع من أعداد زائريه سواء من المصريين أو الأجانب أوالعرب خلال الفترة المقبلة خاصة، وأن غالبية شركات السياحة ستضع قصر المنتزه ضمن برامجها السياحية الخاصة بمحافظة الإسكندرية.

وتابع: «الزيارات لقصر المنتزة بعد تطويره ستكون كبيرة من المواطنين المصريين، ولاسيما الإسكندرانية كون القصر من المعالم الرئيسية للمحافظة».