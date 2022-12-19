غرفة المطاعم السياحية: حققنا إيرادات وهامش ربح جيدا خلال عام 2022

قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة ستعقد يوم 26 ديسمبر الجاري، الجمعية العمومية العادية لاعتماد الموازنة العامة والحساب الختامي للغرفة عن عام 2022، فضلًا عن نشاط الغرفة خلال العام المقبل، لافتا إلى أنّه يحق لكل أعضاء الغرفة المسددين لعضوية الغرفة عن العام الجاري، حضور الجمعية.

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»، أنّ العام الجاري شهد تحقيق المطاعم والمنشآت السياحية إيرادات جيدة وهامش ربح معقول، وهو ما لم يحدث منذ عام 2020، مشيرًا إلى أنّه على الرغم من أن العام الحالى شهد أزمة اقتصادية عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن نسب إقبال الرواد سواء مصريين أو عرب أو أجانب على التواجد بالمطاعم والمنشآت السياحية كان جيدا للغاية.

شهور الذروة

وأشار إلى أن النصف الثاني من العام الجاري، كان أفضل من الـ6 أشهر الأولى من 2022 من حيث الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج ونسب الإقبال على التواجد بالمطاعم والمنشآت السياحية، موضحا أنّ أشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضين شهدت ذروة إشغال المطاعم والمنشآت السياحية حيث كان تواجد الرواد بها مرتفعا للغاية.

السياحة العربية

وأوضح أنّ السياح العرب كانوا كلمة السر في زيادة نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال العام الجاري، موضحًا أن السياح السعوديين كانوا أكثر السياح العرب تواجدا بمصر خلال العام الجاري، لافتا إلى أنّ السياح العرب يٌمثلون نسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90% من رواد المنشآت والمطاعم السياحية الموجودة بالقاهرة والجيزة خلال الصيف.

وتابع: «رغم ارتفاع أسعار الخامات والمواد الغذائية خلال العام الجاري إلا أن المنشآت والمطاعم السياحية لم تغالِ في أسعار قوائم الطعام بها، واكتفت بتطبيق زيادات ليست بالكبيرة».