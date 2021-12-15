دعم مستشفيات مطروح بـ113 جهازا طبيا جديدا و23 سريرا للرُضع

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تجهيز مستشفيات مطروح بالعديد من الأجهزة الطبية التي تحتاجها لتوفير خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة والمصطافين وزائريها، لافتا إلى توزيع الأجهزة وتسليمها إلى المستشفيات من خلال مديرية الصحة، حيث ودخلت الخدمة.

16 حضانة أطفال و16 علاج بالضوء بمستشفيات مطروح

وأضاف محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية على هامش احتفالات مطروح بالعيد القومي رقم 106، أنه جرى توفير مكملات جهاز المنظار الجراحي بمستشفى مطروح العام بدعم من شركة خالد للبترول، و14 حضانة بمشتملاتها، وحضانة متنقلة بجهاز تنفس صناعي، وحضانة متنقلة، و16 جهاز للعلاج بالضوء، و8 أجهزة إفاقة، و5 أجهزة قياس الصفراء، و8 أجهزة ضغط المجري الهوائي، و8 أجهزة تنفس صناعي، و32 ماكينة ضخ سوائل، و20 ماكينة سحب سوائل، و23 سريرا للرضع.

جراحات دقيقة في مستشفيات مطروح

وأشار محافظ مطروح إلى أن مستشفيات مطروح تقدم خدمات طبية متميزة للمرضى، من بينها تنفيذ العديد من الجراحات الدقيقة التي تُجرى لأول مرة بالمحافظة، بدلاً من تحويل الحالات إلي محافظة الإسكندرية بالمستشفيات هناك، وهو ما كان يحدث من قبل في السنوات الماضية، وذلك ضمن خطة تطوير القطاع الصحى، كما نفذت مديرية الصحة بمطروح العديد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية في مختلف التخصصات الطبية، وتكثيف أعمال القوافل الطبية في القرى والنجوع بالمناطق النائية خاصة سيوة والسلوم وسيدي براني ورأس الحكمة والنجيلة إستفاد منها أعداد كبيرة من المواطنين وجميع الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية التى أجريت للحالات الملحة بالمجان.