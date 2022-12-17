هيئة انتخابات تونس لقناة القاهرة الإخبارية: إعلان النتائج الأولية خلال 48 ساعة

قال نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية المستشار ماهر الجديدي، إن الناخبين التونسيين بدأوا صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع لاختيار ممثليهم بمجلس النواب، في العملية الديمقراطية التي تعد آخر محطات خارطة الطريق التي أقرها الرئيس قيس سعيد، لإنهاء هيمنة حركة «النهضة» الإخوانية، على البرلمان السابق.

وأضاف «الجديدي» خلال مداخلية هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في الثامنة صباحًا، وسط استعدادات أمنية ولوجستية لإنجاح العملية الديمقراطية.

113 ألف ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن 113 ألف ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع، منذ بداية عملية التصويت وحتى التاسعة والنصف صباحًا، بمعدل 1500 ناخب كل دقيقة، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع ستستمر حتى السادسة مساءً.

البت في الطعون خلال 20 يومًا

وتوقع «ماهر»، أن تشهد أعداد الناخبين زيادة خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيجري الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ثم تستقبل المحكمة الإدارية الطعون الابتدائية.

ولفت نائب رئيس الهيئة، إلى أنه سيجري البت في الطعون خلال 20 يومًا، بعدها سيجري إعلان النتائج النهائية للدور الأول، ثم الانطلاق في الدور الثاني.