تونس: دورة ثانية للانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة

أشار رئيس «هيئة الانتخابات» التونسية فاروق بوعسكر، في حواره للقناة الوطنية التونسية الأولى، مساء أمس السبت، إلى وجود دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة من أصل 161 دائرة، نظرا لوجود أكثر من مرشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي منهم على نصف الأصوات زائد واحد،، وفقا لما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية.

وكان فاروق بوعسكر، أعلن مساء امس السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8.8% إلى حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي «5 مساءا بتوقيت القاهرة» ، وبتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل.

بوعسكر: 800 ألف تونسي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات

وكان فاروق بوعسكر، قال في وقت سابق، إن 800 ألف تونسي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، مضيفا لقناة«العربية» الإخبارية، إن نسبة المشاركة لم تكن متوقعة ولكن هناك تفسيرات.

وأوضح ‏بوعسكر، أن عدم استخدام المال السياسي والجمعيات والمساجد بالحملة كان إيجابيا، مشيرا إلى أن تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي أثر على نسبة الاقتراع.

وكان فاروق بوعسكر، قال في وقت سابق، أن «هيئة الانتخابات» لا تشتغل في السياسة، مشددا في مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، على أن الهيئة نزيهة وسهرت على تطبيق القانون.

وأشار رئيس «هيئة الانتخابات التونسية»، إلى عدم خضوع الهيئة لأي ضغوطات، وفقا لما ذكرته إذاعة «شمس إف أم» التونسية.

بوعسكر: كان هناك دوما تمويل أجنبي لمرشحين بانتخابات سابقة

وأضاف رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أن كان هناك دوما تمويل أجنبي لمرشحين بانتخابات سابقة، وتابع بوعسكر قائلا، إن هذه الانتخابات هي الأنظف.

وكان فاروق بوعسكر، أشار في وقت سابق، لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، إلى أن الحملات الانتخابية كانت من أنظف الحملات في تاريخ بلاده.