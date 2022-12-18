رئيس لجنة انتخابات تونس: إعادة التصويت على 100 مقعد من أصل 161

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، أنَّ عدد الناخبين الذين صوتوا في انتخابات مجلس النواب حتى الثالثة عصر أمس السبت وصل إلى 656 ألفًا و915 ناخبًا، بنسبة 7.19% من إجمالي عدد المسجلين الذين يزيد عددهم على 9 ملايين ناخب.

ويتنافس خلال هذه الانتخابات ألف و58 مرشحًا على 161 مقعد بمجلس النواب في 161 دائرة بينهم 120 سيدة.

إعادة في أكثر من 100 دائرة

ولفت «بوعسكر» إلى أنَّه سيتمّ إعادة الانتخابات في أكثر من 100 دائرة من أصل 161 دائرة، مشيرًا إلى أنَّه يجب إعادة النظر لوجود أكثر من مرشح في كل الدوائر مع صعوبة في بعض الأحيان على الحصول على نصف الأصوات زائد واحد للفوز بالمقعد.

سبب الإقبال المتواضع

وصرح «بوعسكر»، لفضائية «سكاي نيوز» عربية إلى أنَّ الانتخابات لم تشهد خروقا كبيرة تؤثر على النتائج وحاليا يجرى فرز الأصوات، مشيرا إلى أنَّه يتمّ فرز الأصوات حاليا على أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات المقبلة، مرجعًا نسبة الإقبال المتواضعة إلى تغيير نظام التصويت وكذلك عدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة.