وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم المخترع الصغير الأول على الجمهورية

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مروان السيد، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، لاختراعه مشروع التصدي لتلوث الهواء وتجميع مخلفات الهواء الضارة للمصانع، وذلك باستخدام الماء وتنقية المياه لاستخدامها في ري الزرع أو تنظيف السيارات أو الأواني، ويعتبر هذا المشروع محاكاة لمؤتمر المناخ «COP27» الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

تكريم الطالب الفائز

كما أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عبر بيان، بالطالب الفائز على مستوى الجمهورية في هذا الاختراع، مؤكداً أنه سيتم دعمه لاستكمال بقية مشاريعه العلمية القادمة في شتى المجالات.

سعادة الطالب بالتكريم

وأعرب الطالب مروان السيد، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المخترع الصغير، عن اختراع يساعد في الحد من الملوثات الهوائية وتنقية المناخ، عن كامل سعادته بهذا الفوز والتكريم اليوم، من وكيل تعليم كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور يوسف فتحي البهنسي، مدير مدرسة شعبانة للتعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بمركز بيلا، وعايدة مرجان، موجه الاقتصاد المنزلي بالمديرية، وعواطف عبدالباسط، والدة الطالب الفائز.