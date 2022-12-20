«الأسنان» تعلن خطوات القيد لخريجي دفعة 2021.. اعرف التفاصيل

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، أنه يجب على جميع خريجي دفعة 2021 التسجيل على موقع النقابة قبل تسليم أوراق القيد بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية، مشددة على ضرورة التأكد من طباعة طلب التسجيل وإرفاقه بأوراق القيد، وحددت النقابة خطوات التسجيل على موقع النقابة لدفعة 2021.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان أنه يتم التقديم عبر الموقع من هنا وجاءت الخطوات كالتالي:

1- يرجي استخدام كمبيوتر للتسجيل ورفع الأوراق المطلوبة على الموقع (يجب استخدام موقع Google chrome حتى يتم التسجيل و طباعة الطلب بنجاح).

2- تأكد من توافر كل الأوراق المطلوبة للتسجيل (الرقم القومي- صورة شخصية رسمية بخلفية بيضاء- شهادة التخرج- شهادة الامتياز- شهادة الميلاد- صحيفة الحالة الجنائية- شهادة المعادلة للجامعات الخاصة).

3- تأكد من سحب أو تصوير الأوراق صورة واضحة لإرفاقها على الموقع.

4- تأكد من إدخال جميع البيانات الشخصية بأول صفحة للبيانات الشخصية بشكل صحيح (تأكد من جميع البيانات قبل الضغط على استكمال التسجيل) (قم بمراجعة جميع التواريخ للميلاد والتخرج/المعادلة والامتياز قبل الانتقال للخطوة التالية).

٥- قم برفع الصورة المطلوبة كلا في الخانة المخصصة له ٦- بعد رفع جميع الاوراق المطلوبة قم بالضغط علي اكمال التسجيل ليظهر لك الرقم المسلسل و باقي البيانات

7- قم بالضغط على إنزال طلب التسجيل ثم طباعته و تسليمه مع أوراق القيد بالنقابة

وأكدت النقابة أن التسجيل متاح لمرة واحده فقط للطبيب في حالة وجود مشكلة في التسجيل يمكن التواصل علي واتس اب : 01124477824 ( بإرسال الاسم رباعي - الرقم القومي - المشكلة )