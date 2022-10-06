وفد من «أطباء الأسنان» يناقش مشكلة ترخيص العيادات مع محافظ دمياط

التقى وفد من النقابة العامة برئاسة الدكتورإيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور محمد علاء الدين أمين عام النقابة، وأشرف زعلوك عضو مجلس النقابة العامة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم.

مناقشة ما يخص تراخيص الإداري

وأعلنت النقابة، في بيان لها، أن وفد النقابة العامة لأطباء الأسنان ناقش مواضيع عدة تهم أطباء الأسنان في دمياط، وعلى رأسها ما يخص تراخيص الإداري والسكني لعيادات أطباء الأسنان.

وقال الدكتور محمد علاء الدين الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، في بيان، إن وفد النقابة كان حريصا على شرح ما تقوم به النقابة العامة من خطوات لتوحيد خطوات التراخيص بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.

وعن تفاصيل اللقاء، أكد أنه تم بحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة بما يحقق الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها النقابة في دعم القطاع الطبي بالمحافظة.

إشادة بجهود النقابة

وأعربت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ترحيبها بتلك الزيارة، مشيدة بالجهود التي تقدمها النقابة على كل المستويات لدعم أطباء الأسنان والوقوف على مشكلاتهم والسعي إلى حلها.

و في نهاية اللقاء، أهدى الدكتور إيهاب هيكل درع النقابة للدكتورة منال عوض تقديرا لما حققته من جهود ملموسة على أرض المحافظة، وحرصها على مد جسور التواصل مع المؤسسات المختلفة.

يذكر أنّ الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، كان قد خاطب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث مشكلة تضارب القرارات الخاصة بالتراخيص لعيادات الأسنان واختلافها من محافظة لأخرى، إضافة إلى تعدد مصادر تحصيل الرسوم.

كما أجرت النقابة العديد من المحاولات مع الوزارات والهيئات وعدد من المحافظين.