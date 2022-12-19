برلماني يطالب بتذليل مشكلات الصناع ومراعاة الظروف الاقتصادية

طالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحل مشاكل الصناع في العديد من الصناعات والمجمعات الصناعية والتي تتسبب في زيادة التكلفة على الصناع، ومنها إيجار الوحدات الصناعية، مطالبا بوقف الزيادة السنوية للوحدات الصناعية المؤجرة ومراعاة الظروف الاقتصادية مع سحب الوحدات إذا ثبت عدم الجدية في المشروعات أو استغلالها.

وشدد قريطم على أهمية دعم الصناعة والصناع في هذه المرحلة حيث تعد الصناعة عماد أي اقتصاد خاصة مع قدرة القطاع على زيادة الصادرات في ظل الاستراتيجية التي اطلقها الرئيس السيسي؛ للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار وتوطين الصناعة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن تقاعس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إلزام مستأجري الوحدات الصناعية بمجمع صناعات الغردقة عن تشغيل الوحدات التي تم تخصيصها منذ أكثر من عام أو سحبها منهم لعدم الجدية، وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 على المشروعات والمصانع القائمة بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أحمد أبو سمنة، بشأن إغلاق بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيم

كما ناقشت اللجنة في الاجتماع التالي طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة به أبو شقة، بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية في دعم المصانع المتعثرة وتقديم الدعم الفني و المادي لها، وتيسير إجراءات توفيق أوضاعها ما يسهم في زيادة الإنتاج.