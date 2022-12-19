ابنة زهرة العلا: والدتي لم تشارك في عمل فني إلا عن اقتناع تام به

قالت منال الصيفي، ابنة الفنانة زهرة العلا، إن الفنانات في جيل والدتها كن يتمتعن بالجمال الفائق؛ منهن مريم فخر الدين ونادية لطفي وهند رستم.

زهرة العلا وعبدالحليم حافظ

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة على شاشة dmc، أن والدتها كانت قريبة جدا من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ: «كانت قريبة كذلك من رشدي أباظة وكان بيجيلنا البيت كتير، وكان بيزورنا وردة وبليغ حمدي، وكان فيلم الوسادة الخالية من أقرب الأفلام لها، وكل الأفلام التي شاركت فيها كان لها مكانة عندها».

ابتعاد زهرة العلا عن المسرح

وتابعت: «حبت الدراما ومعملتش حاجة محبتهاش، ومش بتشتغل حاجة مش حباها، وكانت بتحب المسرح جدا، لكن في آخر أعوام حياتها لم تكن تحب العمل ليلا فابتعدت عنه، لكن مفيش شغل شفتها متضررة منه أو خجلانة، هي مكنتش بتشتغل عشان الفلوس، فمكنش بتعمل حاجة غير راضية عنها، لم تكن تنظر للدور ومشاركتها فيه من باب ضرورة أن تكون البطلة ولكن بقيمة الدور الذي تلعبه».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.