وزير التعليم العالي يبحث مع «اليونسكو» التعاون في تصميم برامج دراسية عابرة للتخصصات

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، الدكتورة نوريا سانز المدير بالإنابة لمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم؛ لبحث آليات التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وبحث الوزير مع مديرة اليونسكو التنسيق المُشترك في تنفيذ الفعاليات التي تخدم استراتيجية الوزارة في التعليم العالي والبحث العلمي وخطة الوزارة 2022-2032.

وناقش الجانبان، التعاون في تصميم البرامج الدراسية البينية «العابرة للتخصصات»، وأكد عاشور، أن دعم البرامج البينية يعُد من أولويات الوزارة، التي تحرص على تحقيق التكامل بين التخصصات الدراسية المختلفة، وتنفيذ مشروعات بحثية مُشتركة بهدف تلبية احتياجات خطة التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا حرص الوزارة كذلك على التعاون مع الوزارات المختلفة والتنسيق بين التعليم وقطاعات الاقتصاد المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع التنموية.

تجربة الجامعات التكنولوجية

وأشار عاشور إلى تجربة مصر في الجامعات التكنولوجية خاصة في ظل اهتمام مصر بهذا المسار التعليمى، موضحًا أنه تم افتتاح 10 جامعات تكنولوجية حتى الآن مع خطة لبناء جامعة تكنولوجية فى كل محافظة، وبحث الوزير التعاون مع منظمة اليونسكو لدعم هذه التجربة التعليمية المتميزة، عبر تقديم المشورة فى تصميم البرامج الدراسية الحديثة المُناسبة للتخصصات التي تقدمها الجامعات، وكذا تعزيز فرص التبادل الثقافى للطلاب بهدف إثراء معارفهم، وتشكيل مشروعات بحثية مُشتركة مع نظرائهم من الطلاب بالدول المختلفة، مؤكدًا على دور الدبلوماسية العلمية فى تطوير مهارات وقدرات الطلاب، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

دعم الشباب في البحث العلمي

ونوّه الوزير بالاهتمام بدعم الشباب في مجال البحث العلمي من خلال العديد من الجهات المعنية التي تعمل تحت مظلة الوزارة، وتقوم بتقديم جميع أشكال الدعم الفني والتمويل اللازم لشباب الباحثين وتبني المبتكرين والمخترعين والمُتميزين من الطلاب وتشجيع الطلاب الموهوبين من بينها، هيئة تمويل العلوم والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والمخترعين والنوابغ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال البرامج والمسابقات والمبادرات المختلفة، لافتًا إلى ترحيب الوزارة بعقد المزيد من اتفاقات التعاون بينها وبين اليونسكو في دعم الشباب فى مجالات العلوم والبحث العلمي من خلال جميع الجهات التابعة لها.

كما تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع اليونسكو في مشروعات تطوير الأماكن الأثرية.

التعاون مع اليونسكو

وثمنت نوريا سانز دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التعاون مع اليونسكو، وبحثت مع الوزير تعاون مؤسسات التعليم العالي فى تشجيع النساء والفتيات على دراسة العلوم والرياضيات، ودعم المرأة في مجال العلوم، مشيرة إلى تنظيم منتدى للنساء المتميزات بمجال العلوم خلال فبراير المقبل، بحضور عدد من النساء البارزات في مجال العلوم والرياضيات من أربعة أجيال مختلفة للتأكيد على تميز المرأة العلمي وإبراز دورها في المجال العلمي وتعزيز نقل الخبرة بين الأجيال.

وأشارت مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي إلى اهتمام المنظمة بتوثيق التعاون مع مصر، وكذا بتفعيل دورها في الاتفاقية الإقليمية المحدثة للدول العربية التي تهدف إلى تعزيز الاعتراف والتنقل والتعاون داخل المنطقة، معربة عن تقديرها لدور مصر التاريخي الرائد في خدمة مجالات التعليم والثقافة والعلوم بالمنطقة، كما نوهت بمشاركتها في مؤتمر قمة المناخ Cop27، مشيدة بحسن تنظيم المؤتمر وثراء أجندة الفعاليات التي تضمنها، ونجاحه في التنويه بقضايا البيئة والمناخ، وإلقاء الضوء على الآثار الجانبية للتغيرات المناخية، وشحذ التعاون الدولي لمواجهتها.