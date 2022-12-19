جامعة سوهاج تطلق مبادرات مجانية للكشف عن صحة المرأة والأمراض المزمنة

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج عددا من المبادرات الصحية المجانية، والتي تشمل «صحة المرأة - الكشف عن الأمراض المزمنة - تطعيمات كورونا»، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وتستمر في الفترة من 18 حتى 27 ديسمبر الجاري.

مبادرة 100 مليون صحة

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن المبادرات تأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تعتبر من أهم المبادرات التي تبنتها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحدثت نقلة نوعية في المجال الصحي.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن توفير الرعاية الصحية للمواطنين أصبحت في مقدمة الاهتمامات الرئاسية، حيث أطلق رئيس الجمهورية 7 مبادرات صحية لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، وتقديم خدمة طبية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة، وذلك تحقيقاََ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على دعم وتفعيل كافة المبادرات التي تصب في صالح المواطن المصري، لذلك أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هذه المبادرات الصحية والتوعوية، والتي تستمر لمدة 10 أيام متواصلة، لتقديم خدمتها الصحية الشاملة بالمجان، ولكافة منسوبي الجامعة بمقريها القديم والجديد.

دعم القطاع الطبي

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع يضع دعم القطاع الطبي على رأس أولوياته، وذلك انطلاقاََ من المسئولية المجتمعية والدور الهام الذي تلعبه الجامعة كونها بيت خبرة كبير، حيث لا ينحصر دورها على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد لخدمة المجتمع المحيط.

وأشاد «عمران» بالتعاون المثمر والفعال مع مديرية الصحة بالمحافظة، ورؤيتها الواضحة في تحسين وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة تُنفذ من خلال الفريق الطبي بالإدارة الصحية بمديرية الصحة، حيث يتم تنفيذ ندوات تثقيفية للفتيات المقبلات على الزواج، وأخرى توعوية عن الأمراض المنتشرة وكيفية الوقاية منها وعلاجها، وأهمية تلقي لقاح كورونا والمتوفر بالمجان ضمن فعاليات المبادرة، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض المزمنة.

تقسم الكليات في المبادرة

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إنه تم تقسيم الكليات المستهدفة من المبادرة، حيث تم إجراء الفعاليات بالأمس بكليتي التربية والتمريض، واليوم بكليتي الصيدلة والآداب، وغداً سيتم تنفيذها بكليتي العلوم والتجارة، أما الأربعاء ستتم داخل كليتي الطب البشري والهندسة، والخميس 22 ديسمبر لكليتي التربية النوعية والطب البيطري.

وأضاف أن الأحد 25 ديسمبر ستتم المبادرة بكليتي تكنولوجيا التعليم والزراعة، يليه الاثنين بكليات الحقوق والألسن، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتختتم فعاليات المبادرة الثلاثاء 27 ديسمبر داخل كليتي التربية الرياضية والآثار.