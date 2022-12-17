جامعة سوهاج تشارك في برنامج «رؤية شبابية لمجابهة التطرف»

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات المرحلة الثانية من برنامج «رؤية شبابية لمجابهة التطرف»، التي تنظمه الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية الإدارة المركزية للتنمية الشبابية بوزارة الشباب والرياضة للكوادر الطلابية، بالتعاون مع مشيخة الأزهر «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف».

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في كافة الفعاليات التي تهدف إلى توعيتهم بالفكر الوسطي والوعي الحقيقي، ومواجهة التطرف والإرهاب بالفكر البناء والسلوك الإيجابي.

الجامعة تنظم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية

وأكد عبد الخالق أن جامعة سوهاج تنظم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية التي يكون الهدف منها توعية الطلاب دينياً وتربوياً وأسرياً حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكري، والذي لا يكل من محاولاته الدنيئة للتعتيم علي كل مجهودات الدولة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

تكاتف كافة المؤسسات التعليمية والدينية من أجل التصدي للظواهر السلبية

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب أنه لابد من تكاتف كافة المؤسسات التعليمية والدينية من أجل التصدي للظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري وتخالف ثقافتنا، من أجل ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، وتنمية الوعي لديهم وبناء الشخصية المصرية الواعية، مضيفاً أن الفعاليات تضمنت تنفيذ جلسات وورش عمل مع شباب الجامعات من مختلف الجامعات والمحافظات، حيث تم الاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والتحاور مع المحاضرين والمتخصصين في الموضوعات المتعلقة بالتطرف والأفكار المتطرفة.

وأضاف صبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية، أن المحاضرات تناولت عددا من الموضوعات منها أسباب التطرف، الفرق بين الوسطية والتطرف والتفريط، أسباب استقطاب الجماعات المتطرفة للشباب وأسباب انضمام الشباب إلى الجماعات المتطرفة.

يذكر أنه في ختام الفعاليات تفقد الطلاب مرصد الأزهر، وشاهدوا المشايخ أثناء عملهم على رصد الفتاوى الخاطئة حول العالم، والرد عليها بأكثر من 13 لغة لتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام، بالإضافة إلى زيارة جامع الأزهر الشريف، حيث تم الاستماع لشرح مفصل حول تاريخ إنشاء المسجد.