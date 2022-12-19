ابنة الفنانة زهرة العلا: الحب والغيرة الشديدة عنوان علاقة أبي وأمي

قالت منال الصيفي، ابنة الفنانة زهرة العلا، إن والدتها لم تأخذ رأيها في أدوارها قبل العمل فيها.

اختيار أدوار زهرة العلا

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة على شاشة DMC: «أما كبرت والدتي كانت بطلت شغل بقرار من نفسها، لكن كانت تأخذ رأي والدي، ولم يكن يعترض مطلقا، وكانت تجربتهما مختلفة، وكانت قصة حب وغيرة شديدة منها عليه، وفي وقت من الأوقات كانت بتعمل له كل حاجة، وأما بتبقى تعبانة كان يعمل لها الفطار ويدخلهولها».

الإخراج أفضل لشخصية منال

وتابعت: «لم أفكر مطلقا في دخول مجال التمثيل ولا الظهور في البرامج لأنني أرتبك أمام الكاميرا، لكن عملي كمخرجة أفضل لشخصيتي، وكنت دائما بلازم والدي خلال عمله في الإخراج، وكنت أحضر معه التصوير وكان قائدا داخل الاستوديو».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.