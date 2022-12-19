مصرع طفلة تحت عجلات «توك توك» في تلا بالمنوفية

شهد طريق «تلا - بابل» بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، مصرع طفلة، تبلغ من العمر 3 سنوات، تحت عجلات «توك توك»، وفر قائده هاربًا، وجرى نقل الطفلة للمستشفى وتحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية الطفلة

وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفلة تدعى «إ.ا» تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد أن صدمها «توك توك»، وسرعان ما تم نقل الطفلة إلى مستشفى تلا المركزي في محاولة لإنقاذ حياتها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم التحفظ على الجثمان داخل مستشفى تلا المركزي لحين استخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير.

إخطار بمصرع طفلة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة بقرية كفر حمام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد أن صدمها «توك توك» مسرع وفر هاربًا، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في حادث

وفي واقعة أخرى، شهد مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، صباح اليوم، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وعربة كارو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.