مصرع طفلة غرقا في ترعة أثناء لهوها في المنوفية.. لا شبهة جنائية

شهدت عزبة أبو يوسف التابعة بمركز أشمون في المنوفية، مصرع طفلة تُدعى «ر.س» غرقا في ترعة صغيرة أمام المنزل، أثناء اللعب، وجرى نقلها إلى المستشفي لمحاولة إنقاذ حياتها لكن دون جدوى.

والد الطفلة ينفي الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفلة كانت تلعب أمام منزلها بدائرة مركز أشمون، وسقطت في الترعة بسبب انزلاق قدمها ما تسبب في وفاتها، وبسؤال والدها نفى وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة، وأقر أنها سقطت في الترعة أمام المنزل أثناء لعبها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على الجثمان

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع طفلة غرقا أثناء لعبها أمام منزلها بحوار إحدى الترع بدائرة المركز، حيث جرى التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها حول الواقعة.