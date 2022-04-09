ريهام حجاج: «فيه ناس بتقبض فلوس عشان تتبلى عليا وتروج شائعات ضدي»

زعمت الفنانة ريهام حجاج، أن هناك من يسعى دومًا للهجوم عليها ومسلسلها الجديد «يوتيرن» الذي تُشارك به في موسم دراما رمضان الجاري، مع المخرج سامح عبد العزيز.

فيه ناس بتقبض عشان تروج شائعات ضدي

وكتبت ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «مثال بسيط من القبيضة مروجين الشائعات أصحاب الحملات المزيفة».

وتابعت بطلة مسلسل «يوتيرن»، قائلة: «ده واحد منعرفوش أساسًا قابض فلوس وطالع يتبلى علينا عشان فيه ناس محروقة أوي».

سامح عبد العزيز يكشف مزاعم شخص ادعى عمله في مسلسل يوتيرن

وكان المخرج سامح عبد العزيز، أعاد نشر تغريدة لأحد الشباب، يُدعى عمر طارق، ادعى فيها أنه عمل كمونتير داخل المسلسل لمدة 20 يومًا، حتى اعتذر عن المشروع، قائلاً: «بعد شغل 20 يوم في مسلسل يوتيرن.. اتعلمت حاجات كتير، منها إني منزلش مونتاج أون ست تاني، والتانية إني منزلش مسلسل فيه الفنانة ريهام حجاج».

وبدوره، تساءل المخرج سامح عبد العزيز، عن هوية هذا الشخص، مؤكدا أنه لم يتعاون معه من الأساس، قائلاً: «أنت مين ياواد؟.. معرفکش.. مونتاج أون سیت؟.. أنا؟.. أنت مين؟.. عمري ما عملت مونتاج في اللوكيشن.. كل الأوردر مش عارفك.. 20 یوم؟.. أنت خفي؟.. حرام والله.. أنت مين بقى؟».

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، ويشاركها عدد من نجوم الفن، بينهم الفنان القدير توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، أيمن قيسون، محمود حجازي، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد، أشاد بتجربته في مسلسل «يوتيرن»، كما أشاد بأداء مجموعة من الممثلين، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: «أربعة لم يكن لي سابق معرفة بهم قبل يوتيرن لكنهم يستحقون الإشادة والدعم نانسي صلاح، وهلا السعيد، ومحمود حجازي وأيمن قيسون.. أنا شخصيًا مستمتع بأدائهم».