«التحالف الوطني»: أطلقنا المرحلة الـ11 من قوافل «ستر وعافية» بالإسماعيلية

قال إسماعيل داود، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف أطلق المرحلة الـ 11 من قوافل «ستر وعافية» بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن القافلة تضم أكثر من 15 كيانًا من بين 24 كيانًا من أكبر مؤسسات المجتمع المدني.

أكثر من 2000 متطوع بقافلة «ستر وعافية»

وأضاف «داود»، خلال مداخلة هاتفية عبرفضائية «اكسترا نيوز»، أن عدد المشاركين في قافلة «ستر وعافية» يبلغ أكثر من 2000 متطوع لاستهداف 10000 مواطن، لافتًا إلى أن المحطة الأولى للقافلة كانت في سوهاج ومن ثم القليوبية وكفر الشيخ والدقهلية وغيرها، إذ تضم القوافل توزيع المواد الغذائية واللحوم والبطاطين، فضلا عن إقامة معرض ملابس وتمكين اقتصادي.

9 تخصصات طبية بقافلة «ستر وعافية»

وأوضح عضو التحالف، أن القافلة تضم مجالات توعوية أيضًا، كالتوعوية الصحية والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرًا إلى أننا نوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، إلى جانب الرعاية الصحية الطبية التي تضم 9 تخصصات، منهم: الجهاز الهضمي، الكبد، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأطفال، العظام.

وأشار، إلى أننا كمؤسسة العربي لتنمية المجتمع شاركنا بالبطاطين والمواد الغذائية من بداية إطلاق القوافل، موضحًا أن مؤسسة العربي شاركت بالبطاطين، فضلًا عن مشاركتنا بحوالي 60 جهازا كهربائيا لتجهيز 15 عروس بإحدى قري الإسماعيلية.