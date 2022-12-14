تحالف العمل الأهلي يطلق المرحلة 11 من قوافل «ستر وعافية» بالإسماعيلية

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة أنشطتهم في محافظات مصر المختلفة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتقديم الدعم النقدي للعديد من الأسر بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة الخدمية المختلفة.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد أنطلق في الـ 13 مارس من عام 2022 وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدميًا وتنمويًا منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد اقليميًا والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

القافلة رقم 11 بمحافظة الإسماعيلية

وقال سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف منذ إطلاقه بمارس الماضي بعد توجيهات القيادة السياسية بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، بدأ بإطلاق قوافل تجوب كافة محافظات مصر، إذ شهد يوم السبت الماضي القافلة رقم 11 بمحافظة الإسماعيلية، كاشفًا عن استعداد التحالف لإقامة عدة مشروعات تنموية بعدة قرى من مختلف المحافظات بالتعاون بين مؤسسات التحالف.

قوافل شاملة بالقرى الأكثر احتياجا

وأضاف النمر في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن القوافل التي يطلقها التحالف الوطني تكون قوافل شاملة، إذ يتم عمل بحث ورصد بالمحافظات التي سوف تستهدفها القافلة لتحديد المحافظات الأكثر احتياجا، ليتم إرسال قافلة شاملة تستهدف التمكين الاقتصادي من خلال المؤسسات المشاركة مع التحالف والرعاية الصحية من خلال الكشف والعلاج مجانًا وتوزيع المواد الغذائية للمستحقين وبرنامج توعوي للأطفال للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.