معلومات عن مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023

تخوض الفنانة روبي، ماراثون مسلسلات رمضان 2023، بمسلسل يحمل اسم حضرة العمدة، يشاركها بطولته عدد كبير من النجوم، وبالتزامن مع انطلاق تصوير مشاهدها، تصدر العمل محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، للوقوف على تفاصيل المسلسل وأبطاله وأحداثه.

روبي بطلة حضرة العمدة في رمضان 2023

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل حضرة العمدة، الذي تنافس به الفنانة روبي في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، وذلك من خلال السطور التالية:

- المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

- يشارك في بطولته بخلاف روبي، أحمد رزق، بسمة، أحمد بدير، سميحة أيوب، وفاء عامر، إدوارد، محمود عبدالمغني، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، نهلة سلامة، محمد الصاوي، محمود حافظ، حسام داغر، صولا عمر، كريم عبدالخالق، زينب العبد.

- الموسيقى التصويرية لمسلسل حضرة العمدة تأليف الموسيقار شادي مؤنس.

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول امرأة شابة تتولى مهام العمودية في قريتها، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت غير المتوقعة، وانطلق تصوير المسلسل الأيام الماضية على طريق الإسكندرية الصحراوي.