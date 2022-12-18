«حضرة العمدة» يجمع روبي وأحمد رزق لأول مرة في موسم دراما رمضان 2023

تعاقد الفنان أحمد رزق، على المشاركة في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» أمام الفنانة روبي، التي بدأت تصوير مشاهدها الأسبوع الماضي، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2023، ويعد هذا التعاون الدرامي الأول بين الثنائي على الساحة الفنية.

التعاون الأول بين رزق وفنون مصر

كما يعد هذا التعاون الأول بين رزق، ومجموعة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومن المقرر أنَّ يجسد رزق، خلال المسلسل دورًا رئيسيًا يسهم في تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، يتمثل في شخصية جديدة تمامًا عما سبق وأن قدمه في أعماله المختلفة.

ومن المفترض أنّ يبدأ في تصوير أولى مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب عقد عدة جلسات مع المخرج عادل أديب، للوقوف على تفاصيل الشخصية التى سيظهر بها وستكون بمثابة مفاجأة كبرى للجمهور.

وفى سياق متصل، بدأ فريق العمل تصوير أحداث حضرة العمدة، بقيادة المخرج عادل أديب داخل أحد اللوكيشنات الأساسية للمسلسل بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي.

تعاون مثمر بين «فنون مصر» و«المتحدة للخدمات الإعلامية»

ووضعت مجموعة «فنون مصر»، ميزانية ضخمة للمسلسل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار التعاون المشترك المثمر لخروج العمل على أكمل وجه، خاصة أنَّها اعتادت على توفير الإمكانيات المطلوبة ومعدات التصوير بجودة عالية بكل أعمالها الفنية، في ثالث تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة الذى عرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي، ومن قبله مسلسل «نقل عام» للنجم الكبير محمود حميدة.

كما اعتادت ضخامة الأعمال كونها أنتجت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التلفزيونية، التي حققت نجاحًا كبيرًا وارتبط بها الجمهور، وشهدت تعاون مع كبار النجوم، على رأسهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي قدم مع الشركة «باب الخلق، جبل الحلال وراس الغول».

تفاصيل و أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

المسلسل تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، ويناقش قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين في مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومن إخراج عادل أديب.

شارك أحمد رزق في السباق الرمضاني قبل الماضي بمسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض في 2021، ولعب خلاله شخصية محورية وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وكان من بطولة النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هي الإعلامي ويجسده فتحي عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده طارق لطفي، ويشارك في البطولة حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.