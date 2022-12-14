شادي مؤنس يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل روبي الجديد «حضرة العمدة»

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «حضرة العمدة» بطولة الفنانة روبي، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، عن التعاقد مع الموسيقار شادي مؤنس، لوضع الموسيقى التصويرية للعمل، إذ يعقد جلسات عمل حاليًا بشأن الاتفاق على الشكل النهائي للعمل، إذ يواصل التحضيرات والتجهيزات لوضع الفواصل الخاصة بالأحداث أيضًا.

ويُعتبر مسلسل «حضرة العمدة» هو المسلسل الرابع للموسيقار شادي مؤنس، بعد «جزيرة غمام» و«الفتوة» و«جمع سالم».

انطلاق تصوير مسلسل حضرة العمدة

وكان مسلسل «حضرة العمدة» قد انطلق تصويره قبل أيام، إذ يواصل المخرج عادل أديب، العمل لإنجازه في أقرب وقت.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

«حضرة العمدة» بطولة روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

ويناقش «حضرة العمدة» قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، وتُجسدها الفنانة روبي.