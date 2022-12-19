ضبط 3 بسبب «سباق تكاتك» في المرج.. عرضوا حياة المواطنين للخطر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنا قيام قائدي دراجات نارية «توك توك» بالسير برعونة وافتعال حركات استعراضية مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 سائقين «توك توك»، مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بالتسابق فيما بينهم على مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.