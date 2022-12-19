طقس الإسكندرية غدا.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة قبل موعد بدء فصل الشتاء

يشهد طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء، تقلبات جوية بخلاف ما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، وذلك قبل بدء موعد الشتاء الفعلي الأربعاء المقبل، حيث تشهد الطرق السريعة بالمحافظة شبورة مائية، مع توقعات بعودة الأمطار مجددا بشكل خفيف، بالإضافة إلى نشاط الرياح، علاوة على ارتفاع الأمواج.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء، مع نشاط ملحوظ للرياح، وتوسط في ارتفاع الأمواج، مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 20%.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 36 كيلو مترا في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا بحالة البحر أيضا، والتي تتباين بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة إلا في حالة سقوط أمطار.