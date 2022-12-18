طقس الإسكندرية اليوم.. يبدأ بشبورة مائية وتحذيرات من الرياح والأمطار

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، تقلبات جوية عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، وهو اليوم الذي يبدأ بشبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات بالإضافة إلى الطرق الزراعية، مع توقعات بعودة الأمطار مجددا بشكل خفيف، بالإضافة إلى نشاط الرياح علاوة على ارتفاع الأمواج.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الأحد، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 20%.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمي 24 درجة مئوية، والصغري 14 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 34 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة إلا في حالة سقوط أمطار.