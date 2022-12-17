تفاصيل طقس الإسكندرية غدا.. شبورة مائية ورياح وأمطار

تشهد حالة طقس الإسكندرية غدا الأحد، تقلبات جوية عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، إذ تعود الأمطار بشكل خفيف وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ويصاحبها ظواهر جوية أخرى تتمثل في شبورة مائية على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط الرياح علاوة على ارتفاع الأمواج.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الأحد، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 20%.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وتبرز تفاصيل طقس الإسكندرية غدا في عدة أمور أولها درجات الحرارة التي تسجل الآتي: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 34 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الأمواج

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة إلا في حالة سقوط أمطار.