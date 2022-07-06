كيف تحصل على العملة البلاستيك من ماكينات ATM؟.. «عيد على قرايبك»

مع طرح البنك المركزي للعملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، أصبح هناك اهتمام كبير من المواطنين وتساؤلات أكثر عن كيف تحصل على العملة البلاستيك من ماكينات ATM؟ مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، الذي يتميز بتبادل النقود في شكل عيدية.

كيف تحصل على العملة البلاستيك من ماكينات ATM؟

وتجيب «الوطن» في السطور التالية، على سؤال كيف تحصل على العملة البلاستيك من ماكينات ATM؟

يمكن الحصول على العملة البلاستيك عن طريق ماكينات الصراف الآلي التي يتوفر بها النقود الفكة أو العملات فئة «5، 10، 20» فمن خلال هذه الماكينات يمكنك الحصول على العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، بعد أن تقوم البنوك بتغذية ماكينات الصراف الآلي الخاصة بهذه العملة البلاستيكية الجديدة.

تطوير وتحديث ماكينات الصراف الآلي

واستكمالا للإجابة عن سؤال كيف تحصل على العملة البلاستيك من ماكينات ATM؟ تسعى البنوك إلى تطوير ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها من خلال أحدث أنواع التكنولوجيا الخاصة بصرف النقود حتى يتاح للمواطنين الحصول على العملات البلاستيكية من خلال ماكينات ATM بسهولة، وقد يستغرق هذا بعض الوقت حتى تكون العملة البلاستيك الجديدة متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

المركزي يطرح العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات

وقرر البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، طرح فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية «بوليمر»، في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، إذ جرى إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.