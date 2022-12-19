«التموين»: السماح بتداول الأرز الأبيض من محافظة لأخرى يوفره للمواطنين

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن قرار تداول ونقل الأرز داخل وخارج المحافظات الصادر برقم 52 لسنة 2022، أمس، جاء لتنظيم نقل الأرز الأبيض والشعير.

التأكيد على تسهيل حركة الأرز

وأضاف خلال مداخلة هاتفة ببرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»: «اجتمع الوزير مع مديري إدارات المديريات وشدد على إتاحة الأرز وتوفير وسهولة الإجراءات لتحريك الأرز من مكان لآخر، وسمح في أول شيء بتدبير الأرز وتوفيره للمواطنين».

وتابع: «أصحاب المضارب يقدروا يدبر ويحركوا الأرز والشعير، وهو ما يعطي فرصة للمضارب أن تأخذ الأرز المتبقي عند المزارعين، وتعطي إتاحة وتوريد أكبر في كمية الأرز التي ستذهب للمضارب وتشغل شركات التعبئة».

مصر بها 7 محافظات منتجة للأرز

واستطرد: «كما جاء السماح بتداول الأرز الأبيض من محافظة لأخرى وهو أمر مهم للغاية، فمصر بها 7 محافظات منتجة، وباقي المحافظات مستهلكين فقط، مع السماح بتنقل الأرز بحرية وضرورة الالتزام بالسعر المعلن، وهذه العملية ستؤدي إلى تعبئة مفتوحة لمحلات العطارة لإيصال الأرز إلى القرى والنجوع، ويعطي وفرة وإتاحة بالسعر المحدد».

وشدد خليل على أن من لم يورد الأرز حتى 15 يناير سيرسل له إنذار، وإن لم يورد بعد الإنذار ستتخذ الإجراءات القانونية ضده.