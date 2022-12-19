«التموين» تُشكل لجنة بالتنسيق مع تجار الذهب لتنظيم دعم وتمويل المشروعات

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة ادارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية واختصاصات اللجنة برئاسة لواء أ.ح، أحمد محمود سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

عضوية اللجنة

وضمت اللجنة في عضويتها، المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، ومحمد أسامة مدير إدارة الائتمان بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وإيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات.

اختصاصات اللجنة

وتختص اللجنة المشكلة بعدة اهداف لتحقيقها بينها الآتي:

1- تحديد شروط الاختيار والتقييم للمصانع المتقدمة للحصول على التمويل المقرر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم مصانع وورش المجوهرات واختيار أنسب 25 مشروعا من المتقدمين للاستفادة من التمويل.

2- إعداد قائمة بأسماء تجار الذهب المرشحين لتوريد الخام تمهيدا لإصدار الجهاز لشيكات التمويل لصالحهم وذلك من الأسماء المدرجة لدي مصلحة الدمغة والموازين.

3- الإشراف العام على أعمال اللجنة الفنية وحتى نهاية المشروع بنجاح وإعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات والإيجابيات للعرض علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخري.

4- تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمسة عسر يوما أو كلما اقتضت الضرورة، بمقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور.