«التموين» تبدأ حملات توعية لوضع السعر العادل.. تستمر لأسبوعين

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، من خلال مفتشي التموين في المديريات وفرق المباحث وأعضاء جهاز حماية المستهلك، مجموعة من حملات التوعية على المحلات التجارية في جميع المحافظات، للتأكيد على التزام التجار وأصحاب المنافذ بتسعير السلع من خلال وضع سعر المنتج في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين.

حملات توعية لوضع الأسعار بالمحلات التجارية

وتستمر حملات التوعية على نطاق المحافظات لمدة أسبوعين، تنفيذًا لقرار وزير التموين ببدء حملات التوعية أولًا قبل اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين من التجار وأصحاب المحال غير الملتزمين بوضع السعر العادل على السلع أمام المستهلكين، وذلك وفقا للتوجيه الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع

وتراقب وزارة التموين السعر العادل للسلع الاستراتيجية، التي يتراوح عددها من 10 إلى 15 سلعة وتشمل «الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق والبقوليات» وغيرها، وذلك من خلال الأسعار المقرر تحديدها من اللجنة العليا المُشَكلة من الدكتور علي المصيلحي، وتضمّ في عضويتها ممثلين من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك.