الحالة الصحية للفنان محمد عبده.. رابح صقر يطمئن جمهوره

طمأنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الجمهور العربي، على الحالة الصحية للفنان محمد عبده، بعد أن نقل خلال الساعات الماضية لأحد المستشفيات، إثر أزمة صحية طارئة تعرض لها.

الحالة الصحية للفنان محمد عبده.. رابح صقر يزوره

نشرت شركة روتانا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات «تويتر»، فيديو لزيارة الفنان رابح صقر للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان محمد عبده، في المستشفى، معلقة عليها قائلة: «زيارة خاصة من الفنان رابح صقر للفنان محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية، ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة، أبو نورة يوجّه كلمة خاصة لكل محبيه عبر منصات روتانا».

محمد عبده يحيي حفل رأس السنة في مصر

يذكر أن الفنان محمد عبده سيحيي حفل رأس السنة في مصر بأحد الفنادق الكبرى، المطلة على نهر النيل ليلة رأس السنة في أول حفل له بمصر بعد غياب ثلاث سنوات عن الغناء فيها.