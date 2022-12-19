الحالة الصحية للفنان محمد عبده.. رابح صقر يطمئن جمهوره
كتب:
محمود الرفاعى
07:31 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
الحالة الصحية للفنان محمد عبده- تعبيرية
طمأنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الجمهور العربي، على الحالة الصحية للفنان محمد عبده، بعد أن نقل خلال الساعات الماضية لأحد المستشفيات، إثر أزمة صحية طارئة تعرض لها.
الحالة الصحية للفنان محمد عبده.. رابح صقر يزوره
نشرت شركة روتانا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات «تويتر»، فيديو لزيارة الفنان رابح صقر للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان محمد عبده، في المستشفى، معلقة عليها قائلة: «زيارة خاصة من الفنان رابح صقر للفنان محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية، ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة، أبو نورة يوجّه كلمة خاصة لكل محبيه عبر منصات روتانا».
زيارة خاصة من الفنان #رابح_صقر للفنان #محمد_عبده بعد تعرضه لوعكة صحية، ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة.— RotanaMusic (@RotanaMusic) December 19, 2022
ابو نورة يوجّه كلمة خاصة لكل محبيه عبر منصات #روتانا.
@Mohammed_abdu@RabehSaqer@DoumitCharbel #RotanaMusic pic.twitter.com/R5n01buuVY
محمد عبده يحيي حفل رأس السنة في مصر
يذكر أن الفنان محمد عبده سيحيي حفل رأس السنة في مصر بأحد الفنادق الكبرى، المطلة على نهر النيل ليلة رأس السنة في أول حفل له بمصر بعد غياب ثلاث سنوات عن الغناء فيها.