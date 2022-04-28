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ثروة الفنان محمد عبده.. تفوق 11 مليار وعقارات في الفلبين

كتب:

نورهان نصرالله
01:35 م | الخميس 28 أبريل 2022
الفنان محمد عبده

الفنان محمد عبده

يبحث الجمهور العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ثروة الفنان محمد عبده، بعدما أثار حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة «SBC‏» السعودية، وتحدث خلاله عن ثروته المالية وممتلكاته، كما تطرق إلى عدد من التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية.

ثروة الفنان محمد عبده.. سؤال آثار الجدل في «مراحل» 

وآثار سؤال الإعلامي علي العلياني، في برنامج «مراحل» عن ثروة الفنان محمد عبده، حالة واسعة من التفاعل، خاصة عندما أجاب فنان العرب بأن ثروته تبلغ 11 مليارا، ليوضح بعد ذلك أنه يقصد أبنائه البالغ عددهم 11 ابن وابنة، فهو يعتبرهم ثروته الحقيقة في الحياة، وهم «نورا، ود، ريم، هيفاء، دلال، عبد الرحمن، بدر، خالد، العاليا، العنود، وسلمان يفوقون الكثير من الميارات»، على حد قول محمد عبده.

محمد عبده: لدي عقارات في أوروبا.. ووالدتي وراء عملي التجاري

وواصل الإعلامي علي العلياني السؤال عن ثروة الفنان محمد عبده الحقيقية، إذ أوضح فنان العرب أن لديه العديد من الاستثمارات في مجال العقارات عربيا وعالميا، وبالتالي لا يستطيع تحديد قيمتها المالية: «عندي أملاك في أوروبا والفلبين، لأن والدتي لم تكن مقنعة بالفن كمصدر للرزق ودفعتني للعمل بالتجارة».

وعلى الجانب الأخر، قال الفنان محمد عبده إنه لا يوجد شخص يستطيع أن يكون خليفته فنيا، ولا يجد أحدا يستطيع اللعب في ملعبه، ولكن القمة تتسع لأكثر من فنان، على حد تعبيره.

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