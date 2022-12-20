تفاصيل مسلسل The Last of Us.. يعرض في الوطن العربي منتصف يناير

ينطلق العرض الأول للمسلسل الأمريكي المنتظر The Last of Us في الوطن العربي، يوم 16 يناير المقبل، بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحداث مسلسل The Last of Us

- تدور قصة المسلسل حول «جويل» الذي يساعد «إيلي» التي لم يتجاوز عمرها 15 عاما، على الهرب من منطقة حجر صحي إجباري، ليدخلا بعد ذلك في صراع وأزمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

- يُعرض المسلسل بالتزامن مع عرضه عبر HBO في أمريكا.

مسلسل The Last of Us بطولة بيدرو باسكال

- المسلسل من تأليف وإنتاج كريج مازين ونيل دروكمان

- إنتاج مشترك بالتعاون مع «سوني بكتشرز تليفيجن»، والمنتجون هم كارولين شتراوس وإيفان ويلز وأساد كيزلباش وكارتر سوان وروز لام.

- العمل بطولة بيدرو باسكال في دور «جويل»، وبيلا رامزي في دور «إيلي»، وجابرييل لونا في دور «تومي».

- أما شخصيات الناجين بعد الوباء فتقدّمها ميلاني لينسكي في دور «كاثلين»، وستورم ريد في دور «رايلي».