«شرفتونا يالمغاربة».. «صباح الخير» تحتفي بالإنجاز العربي في المونديال

صدر العدد الجديد لمجلة «صباح الخير» الصادرة عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية بتاريخ كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي وليد طوغان، الذي كتب مقالا بعنوان «حديث أفريقي.. بلهجة مصرية»، حيث احتفى العدد بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي الشقيق في مونديال قطر 2022.

مجلة صباح الخير

وجاء في غلاف العدد الجديد من مجلة صباح الخير 3 عناوين كما يلي.

- شرفتونا يالمغاربة.

- صلاح عبدالله: رجعت زملكاوي بعد المونديال وهذه حكاية وفاتي.

- مصر الكبيرة.. أحاديث أفريقية بلهجة مصرية.

مستحضرات التجميل

وواصلت مجلة صباح الخير في العدد الجديد تحقيقها عن مستحضرات التجميل «المضروبة»، حيث نشرت الحلقة الثانية من التحقيق الذي أجرته الزميلة لميس سامي تحت عنوان «هيني قرشك ولا تعيني وشك.. صباح الخير تقتحم سوق مستحضرات التجميل المضروبة».

وأفردت صفحة الرياضة تقارير عن مونديال قطر 2022، خاصة المباراة الختامية التي فازت فيها الأرجنتين بقيادة ميسي بالكأس الثالثة في تاريخها على حساب المنتخب الفرنسي.