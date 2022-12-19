السيطرة على حريقين في الإسكندرية دون خسائر بشرية

تمكنت الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريقين نشبا اليوم في مكانين مختلفين، أولهما في كلية التربية الرياضية بنات في منطقة بوكلة شرق الإسكندرية، والحريق الآخر نشب في غية حمام خشبية بالدور الأخير في أحد العقارات السكنية بمنطقة العجمي غرب المدينة الساحلية، ولم يسفرا عن أي إصابات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً بحريق في كلية التربية الرياضية بنات بالإسكندرية، على الفور انتقلت سيارة الإطفاء والاسعاف وتم إخلاء المبنى من الطلاب حفاظا على سلامتهم ليتم السيطرة عليه.

حريق محدود بكلية التربية الرياضية

وبالفحص تبين أن حريق الإسكندرية الأول كان محدودا في أحد كابلات الكهرباء وتمت السيطرة عليه، ولم تنتج آثار عن الحريق.

حريق في عقار بالعجمي

الحريق الآخر كان في العجمي، حين تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بوجود حريق في أحد العقارات السكنية بشارع مسجد القويري بالعجمي غرب الإسكندرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين وجود الحريق في الدور الأخير «غية حمام»، ولم تسفر عن أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة بالحادث.

وانتشرت قوات الأمن حول العقار حتى الانتهاء من إطفاء الحريق منعا لمرور المواطنين وتضررهم من الحريق ووضع حواجز أمنية.