جهات التحقيق تأمر بنقل جثث أطفال حريق الإسكندرية إلى المشرحة

أمرت جهات التحقيق في المنتزه بالإسكندرية بنقل جثامين الأطفال المحترقة إلى مشرحة كوم الدكة بعد معاينتها في مكان الحادث، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وكان قد عاين فريق من جهات التحقيق بالمنتزه بالإسكندرية مكان حادث مصرع 3 أطفال وتفحم الجثث في حريق شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة بحي المنتزه ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين ولم يتمكنوا من الخروج، واستمعت جهات التحقيق لأقوال الأم وشهود العيان وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

تفاصيل مصرع أطفال في حريق الإسكندرية

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة بوجود حريق داخل شقة سكنية بشارع متفرع من المعهد الديني داخل نطاق القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف والمطافي لإخماد حريق الإسكندرية، وتبين وجود ثلاث جثث متفحمة لأطفال داخل الشقة.

الأم خارج المنزل

وقال شهود عيان الواقعة إن الشقة تسكنها الأم رفقة أبنائها بعد انفصالها عن والدهم، وقد اندلع الحريق والأم خارج المنزل، ولم تنجح المحاولات في إنقاذهم.

وأضافوا أن الأم تعمل بائعة بالسوق وكانت خارج المنزل وقت الحريق، وأنهم فوجئوا بتصاعد ألسنة النيران من الشرفة ولم تفلح محاولات إنقاذهم.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيق لمعرفة سبب الواقعة.