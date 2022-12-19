محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: ترامب سينجح في استقطاب معارضيه الجمهوريين

قال توفيق حميد، المحلل السياسي، إنه رغم المحاولات المستمرة من جانب قيادات الحزب الجمهوري إخفاء الخلافات الداخلية الواضحة، والتي أثّرت بشكل رئيسي على نتائج الحزب في انتخابات التجديد النصفي، فإنه لا تزال ملامح الانقسام حول أداء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تطفو على سطح المشهد السياسي بالحزب، متوقعًا نجاح ترامب في استقطاب الفئات المعارضة له داخل الحزب الجمهوري.

تأثير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الحزب الجمهوري كان إيجابيًا

وأضاف «حميد»، خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من استويوهاتها في واشنطن، أن تأثير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الحزب الجمهوري كان إيجابيًا، لا سيما في ظل ما يتمتع به من دعم كبير، وصل إلى 80 مليون متابع على حسابه في «تويتر»، موضحًا أن الملفات الاقتصادية ترجح بشكل كبير كفة الجمهوريين على حساب الديمقراطيين، إلا أن بعض الآراء الخاصة بملفات الحريات، وبالأخص موضوع الإجهاض، شكَلت أزمة واضحة في طريق الجمهوريين للسيطرة على الكونجرس.

هناك انقسامًا واضحًا حول أداء ترامب خلال توليه قيادة البيت الأبيض

ولفت المحلل السياسي، إلى أن هناك انقسامًا واضحًا حول أداء ترامب خلال توليه قيادة البيت الأبيض، وذلك على الرغم من نجاحاته الواضحة على مستوى الملفات الاقتصادية، متوقعًا نجاح ترامب في استقطاب الفئات المعارضة له داخل الحزب الجمهوري.